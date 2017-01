G20: "La politica monetaria affronti la pressione della deflazione"

06:51 - La politica monetaria nelle economie avanzate continua a sostenere la crescita e dovrebbe affrontare, in modo tempestivo, le pressioni deflazionistiche, dove necessario, in linea con il mandato delle banche centrali. Lo afferma il G20 nel comunicato finale. La ripresa economica mondiale procede "incerta": la crescita è al di sotto della velocità necessaria per creare i necessari posti di lavoro. "Restano rischi al ribasso", si legge nella nota.

"Gli investimenti sono cruciali per rafforzare la domanda e spingere la crescita", afferma il G20, sottolineando che è stata creata una iniziativa per le infrastrutture per aumentare la qualità degli investimenti, soprattutto nelle infrastrutture. Il G20 è inoltre "consapevole" della possibilità di eccessive prese di rischio sui mercati finanziari, soprattutto in un contesto di bassi tassi di interesse e bassa volatilità dei prezzi degli asset.



Visco: "Nuove misure se l'inflazione resta bassa" - L'area euro è in una eccessiva disinflazione, non deflazione. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista all'agenzia Bloomberg. La Bce potrebbe non aver bisogno di ulteriori misure di stimolo dopo che le azioni degli ultimi mesi hanno spinto al ribasso l'euro, aggiunge, sottolineando che se l'inflazione resta bassa potrebbero essere necessarie ulteriori misure.



Weidmann: "Cruciale attuare riforme strutturali" - "E' cruciale attuare riforme strutturali. L'attenzione non dovrebbe essere su misure di breve termine". Lo afferma - riporta l'agenzia Bloomberg - il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, al termine del G20 in Australia.



Lew: "Ue rafforzi domanda nel breve termine" - L'Europa deve aumentare la domanda nel breve termine, afferma il segretario al Tesoro americano, Jack Lew.



Lagarde: "Crescita del mondo debole e incerta, bisogna creare lavoro" - Il tasso di crescita globale resta basso e incerto. Lo afferma il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Christine Lagarde, commentando il comunicato finale del G20. "Promuovere politiche economiche che contribuiscano a una ripresa piu' forte e alla creazione di posti di lavoro è essenziale".



Schauble: "Deficit più alti non portano più crescita" - Deficit più alti non si traducono in una crescita maggiore. In caso è il contrario. Lo afferma - riporta l'agenzia Bloomberg - il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schauble, al termine del G20, sottolineando che non è compito dell'Esm finanziare gli investimenti. "L'Esm non ha nulla a che fare con il finanziare gli investimenti". Per la crescita servono politiche di bilancio sostenibili e investimenti.