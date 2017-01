Fisco, vicino l'accordo con la Svizzera Saccomanni: "No amnistia o indulto"

17:52 - L'accordo a cui l'Italia lavora con la Svizzera per la tassazione dei capitali esportati illegalmente verso l'estero è "vicino" e i colloqui con il governo elvetico sono andati "bene". Lo ha detto a Davos, dove si tiene il World Economic Forum, il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, spiegando tuttavia di non poter ancora "dare una data precisa".

"Nessuna amnistia o condono" - Il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare un provvedimento per il rientro dei capitali all'estero. Il ministro Saccomanni rassicura: "Non prevede alcuna forma di anonimato, amnistia o condono ma solo un diverso trattamento penale per il contribuente che collabora con il fisco".



Ad avere la peggio sarà chi continuerà a non collaborare: "C'è un inasprimento penale per coloro che non collaborano e possono venire identificari attraverso lo scambio di informazioni a livello internazionale, l'attività di polizia e altri meccanismi", spiega Saccomanni.