Cibi scaduti, ok per 6 italiani su 10

12:21 - Sei italiani su dieci (59%) hanno mangiato, nell'ultimo anno, cibi scaduti. Lo afferma la Coldiretti sulla base di un sondaggio online condotto dal sito dell'organizzazione. Il 34% degli interpellati ha portato in tavola alimenti fino a sette giorni dopo la data di scadenza; il 15 per cento addirittura oltre un mese. I più temerari, pari all'8%, sono andati persino oltre tale limite.

Addirittura Coldiretti sottolinea che il 2% degli italiani non controlla mai la data di scadenza. In generale, consumare prodotti alimentari oltre la data di scadenza puo' esporre - sottolinea la Coldiretti - a rischi rilevanti per la salute o nel migliore dei casi significa portare in tavola alimenti che hanno perso le proprie caratteristiche di gusto o aroma, ma anche nutrizionali.



''Si tratta di una tendenza preoccupante che - secondo la Coldiretti - conferma gli effetti negativi della crisi sulla qualità dell'alimentazione degli italiani che hanno dovuto tagliare la spesa, ridurre gli acquisti di alimenti indispensabili per la dieta e rivolgersi a prodotti low cost che non sempre offrono le stesse garanzie qualitative''.



Gli acquisti di frutta e verdura nel 2013 sono scesi al minimo da inizio secolo con le famiglie che hanno messo nel carrello appena 320 chili di ortofrutta nel corso del 2013, oltre 100 chili in meno rispetto al 2000 mentre il 16,8 per cento degli italiani non possono permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni.



Ad aumentare - dice l'organizzazione agricola - sono solo le vendite di prodotti alimentari low cost nei discount, le uniche strutture di vendita a segnare un aumento nel corso del 2013 (+1,7 per cento) mentre le gli acquisti alimentari degli italiani scendono complessivamente del 3,9 per cento.