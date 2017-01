09:14 - Apertura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,46% a 21.160 punti, mentre l'indice Ftse All Share guadagna lo 0,53% a 22.455 punti. In luce i bancari con Banco Popolare (+1,31%) e Intesa Sanpaolo (+1,13%).