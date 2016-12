Doctor bag: le borse squadrate per la Primavera-Estate 2016

Le borse squadrate , all'inglese doctor bag , si distiguono per la silhouette netta, quadrata appunto e per le misure medio-grandi. Da scegliere per tutto l'anno e sfoggiare in più di una tipologia di occasione, sono un vero e proprio must have del 2016 , scoprite i modelli su cui puntare in occasione della primavera .

La borsetta in colori confetto non vi fa impazzire? Se la versione in rosa non vi facesse impazzire c'è sempre quella in nero

Dal fascino retrò: ricordano le cartelle da scuola degli anni Sessanta, hanno solitamente la doppia fibbia anteriore e una tracolla. Abbinatele ai look più disparati, dai jeans comodi alle gonne tailleur.



Moderne: borse con tessuti e pellami dalle colorazioni variegate, dal metal alle tinte pop, non sono adatte a tutti gli stili, anzi, sono da scegliere con grande accuratezza e da abbinare solo a look sobri.



Signorili: borse con dettagli femminili, curati e chic, si caratterizzano per pellami pregiati e forme particolarmente ricercate. Il consiglio è quello di usarle sia per il giorno che per le uscite serali, le medie dimensioni le rendono una buona alternativa all bauletto.



Piccole: le doctor bag esistono anche nella variante ridotta, sono chiaramente più adatte a un look da sera o da weekend, vi consentono di portare con voi lo stretto necessario donandovi un tocco ricercato. Il dettaglio che fa la differenza in questo modello è la tracolla. Lunga, corta, regolabile: è solitamente sottile e rappresenta la giusta alternativa ai manici, spesso scomodi quando si carica la borsa con troppi oggetti.



