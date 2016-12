1 di 20 Dal Web

Dal Web

Salone del Mobile 2015: da Milano l'arredamento per una casa green

Cuoio toscano, finiture cucite a mano e struttura in legno massello per questo letto a baldacchino dalle linee leggerissime simbolo del Made in Italy - <strong>Volare di Roberto Lazzeroni per Poltrona Frau</strong>