I rimedi naturali contro l'ansia

RILASSATI CON UN RITO BENESSERE – Secondo uno studio effettuata nella University of Pennsylvania dal Medical Center di Philadelphia assumere camomilla per otto settimane attenua progressivamente i disturbi legati all'ansia. Trasforma la tisana serale in un rito con cui sperimentare erbe in grado di conciliare il sonno, come luppolo, valeriana e melissa, e preparare la mente al riposo. Buona notte!