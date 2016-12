Quattro idee dolci internazionali per la colazione

La prima colazione , lo sappiamo, è il pasto clou della giornata. O, perlomeno, così dovrebbe essere. Sono ancora moltissimi gli italiani che la saltano a pié pari, salvo poi abbuffarsi a cena. Abitudine non certo salutare, ma parecchio diffusa. Invece, è importante concedersi una colazione con tutti i crismi, meglio ancora se sempre diversa. Pensiamo alle colazioni "da albergo" , il buffet ricco di golosità di ogni tipoinvoglia a mangiare anche chi, di solito, si accontenta di un caffè al volo. Vi offriamo qualche spunto proveniente dal mondo, per variare il menu del mattino e stupire tutta la famiglia. Alcuni piatti richiedono tempi "dilatati", per cui potrebbero essere più adatti per il weekend.

Dalla Spagna, Churros e Porras - Gli spagnoli offrono due tipi differenti di colazione, una salata e una dolce davvero golosissima. Quest'ultima, forse, da riservare alle occasioni speciali o alle giornate più fredde. La colazione spagnola si sposa alla perfezione con una tazza di caffè, un succo o con coloratissime macedonie di frutta fresca. Sul versante dolci, invece, ecco spuntare i golosissimi Churros e Porras. Si tratta di un'unica "pasta fritta" declinata in due versioni: forme diverse della stessa pasta, ricoperte poi di zucchero a velo e cannella. E assaporate con una corroborante cioccolata calda d'accompagnamento. Un desayuno coi fiocchi!



Dalla Palestina, l'Hariseh - Un inizio di giornata molto salutare e nutriente per le famiglie palestinesi. Infatti, la prima colazione è qui basata su ingredienti semplicissimi ma di elevata qualità. Un dolce palestinese, molto economico e originalissimo, è l'Hariseh. La ricetta prevede semolino, curcuma e yogurt. Questa tipica torta è facile da preparare e si guarnisce con uno sciroppo a base di limone. Il tocco finale è dato da una manciata di pistacchi tritati finissimi in superficie. Lo yogurt utilizzato è quello colato mediorientale, il Labne. Ottimo anche gustato da solo, con miele.



Dall'Islanda, Skyr e Astarpungur - La cucina islandese ha il privilegio di godere di ingredienti assolutamente genuini, come il latte fresco (e la panna) provenienti da bestiame allevato in modo sano. Ovvero, alimentazione vegetale e acque pure. Cosa si mangia a colazione in Islanda? Innanzitutto, molto latte e uno yogurt particolare cremoso, poco calorico ma simile al formaggio: lo Skyr. Questo prodotto tipico islandese di può gustare in purezza oppure con la panna. Per quanto riguarda i dolci, citiamo gli Astarpungur, palline di pasta fritta somiglianti alle ciambelle e agli americani Donuts.



Dalla Repubblica Ceca: Palacinky, Trdeilnik e Medovnik - A tutta golosità e carboidrati: la colazione che si gusta in quel di Praga sarebbe perfetta per le mattine domenicali, le giornate di festa e i compleanni dei bambini. A farla da padrone, infatti, sono appunto i dolci. Iniziamo con i Palacinky, speciali pancake con farcitura di marmellata oppure di fragole e panna montata freschissima. Ma non è finita qui. Tra i dolci protagonisti della colazione ceca, ci sono le Trdeilnik e la torta Medovnik. Le prime sono simili alle brioche, di pastasfoglia e servite caldissime, con cannella e nocciole. La torta, invece, è al miele e ricoperta da un meraviglioso (e calorico) strato di noci.