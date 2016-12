Lui ti ha tradito con la tua migliore amica? Cinque pensieri per voltare pagina

Lei non era la mia migliore amica – Suona lapalissiano, vero? Eppure è proprio così. I fatti contano più delle parole: le sue azioni hanno dimostrato che il sentimento di amicizia e di fiducia che avevi riposto in quella che credevi un'amica non erano nelle mani giuste. Una vera amica parla e accetta di esporsi, anziché cadere nella menzogna del tradimento. Vedere una persona cara che si allontana è doloroso, ma lo è ancora di più coltivare rapporti che nascondono falsità e rivalità.



Non ho bisogno di giudicarli – Soprattutto all'inizio la tentazione di spargere veleno è forte. Rilassati. Inveire, parlare male di queste persone, o peggio, augurare il peggio, non ti farà sentire meglio. Invece di contribuire alla loro infelicità, sposta l'attenzione sulla tua felicità. Farli entrare nei tuoi discorsi continua a dare a entrambi importanza e aumenta il potere che questa storia ha sul tuo stato d'animo. Vietato farsi prendere dai sensi di colpa o rimuginare sulle cattiverie che possono venire da una o dall'altra parte: non giudicare e non ti sentirai giudicata. Lascia scivolare oltre. Prendi in mano le cose e osa diventare protagonista della tua vita. Il tuo volto esprimerà una gioia nuova, tutta tua.



Siate felici! – Che cosa importa se si è trattato di amore o di un'avventura nata per noia o divertimento? In entrambi i casi liberarsi del fardello di risentimento, odio e rabbia alla lunga è terapeutico. Rispetta i tuoi tempi, ma non cadere nella tentazione di vivere in funzione della loro storia. Questo dolore è servito a aprirti gli occhi sulla persona a cui stavi affidando il tuo futuro: certi uomini è meglio perderli subito.



Mi aspetta un amore autentico, presente, vero – Adesso ciò che provi è un dolore immenso. Rabbia e tristezza in certi momenti possono essere insostenibili e farti vedere tutto nero. Non cedere a questa spirale negativa. Datti tempo per metabolizzare il dolore, poi asciuga le lacrime e rialzati. Può essere che il principe azzurro non esista, ma il mondo è pieno di uomini in grado di dare amore, fiducia, verità. Meriti di incontrare un amore così, capace di renderti felice.



La miglior vendetta è… la felicità! – Perché concentrarsi su di loro? Punta su te stessa. Frequenta gli amici di sempre, fai spazio a persone nuove, crea stimoli capaci di suscitare il tuo entusiasmo. Ritenere bugiardi e inaffidabili tutti gli uomini è un pensiero che nasce da un cuore ferito e non è reale, così come sarebbe assurdo credere che al mondo non esista nemmeno una donna degna di fiducia. La cosa difficile è imparare a far entrare nella nostra vita persone autenticamente costruttive e positive. A volte il compagno che fa per noi si nasconde fra i volti di tutti i giorni, quelli che sanno dimostrare tenerezza e amore con la presenza anziché le parole vane o i regali importanti.