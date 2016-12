Amica gelosa: come comportarsi

COSA NASCONDE – La gelosia di frequente nasconde la paura di perdere qualcuno a cui teniamo, in questo caso un'amicizia. Spesso i conflitti di gelosia fra due amiche nascono quando entra in gioco una terza presenza: un uomo. Hai finalmente incontrato il fidanzato giusto e senti di essere innamorata? La tua amica di sempre può essere divisa fra la gioia che sente per questo tuo momento di felicità e, al tempo stesso, la paura che fra voi le cose non siano più come prima.



TEMPO PER VOI – Quando ci ritroviamo catapultate in una storia d'amore, soprattutto all'inizio, dedichiamo ogni attimo a lui. Fai in modo di ritagliare tempo anche per le amiche: una cena insieme, la colazione prima di andare al lavoro o un pomeriggio alle terme saranno un momento speciale per stare insieme, chiacchierare, confidarsi i piccoli segreti e le emozioni.



CONDIVIDI LA FELICITÀ – Lei è single? Organizza un aperitivo insieme al tuo lui e i suoi amici, sarà un'occasione stuzzicante per conoscerlo e incontrare persone nuove. Chissà che Cupido non decida di scoccare la sua freccia fra lei e un amico del tuo nuovo partner. Coinvolgere le tue amiche di sempre e invitare i conoscenti del tuo fidanzato sarà un modo per rendere più complice e profonda anche la vostra storia.



DIVENTI MAMMA – Aspettare un bambino è un'avventura straordinaria, tuttavia può costituire una frattura fra due amiche, soprattutto se lei sta vivendo un periodo completamente diverso. Il segreto? Godetevi la vostra vita, così diversa, ma continuate a condividere tempo, emozioni, segreti. Chiedile di accompagnarti nella scelta dei vestitini, o del passeggino, o durante una visita: il fatto che l'altra non abbia figli, non significa che non possa vivere con te questo cambiamento. Sarà una zia meravigliosa, ma potrà diventarlo solo se tu saprai farla sentire parte di questo momento.



PARLA CON LEI – Rendi partecipe l'amica dei tuoi sentimenti e se senti una frattura tra voi comunica subito le tue emozioni, con sincerità e delicatezza. Evidenzia il fatto che hai bisogno del suo supporto e desideri condividere con lei questo momento che riguarda una trasformazione importante della tua vita. Tu vuoi che lei ci sia: dillo apertamente o scrivile un biglietto. A volte fa bene sentirsi dire dalla propria amica che siamo ancora importanti per lei.