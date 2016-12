I pensieri che ogni donna ha quando la sua migliore amica sta per sposarsi

HO PERSO UN'AMICA – Accade di pensarlo, non fartene una colpa. L'importante è recuperare, altrimenti il rischio di perdersi diventerà reale. Vuoi davvero allontanarti dalla tua migliora amica proprio nel momento in cui lei sta vivendo una fase così importante? Se la risposta è no, è tempo di agire.



LEI SI, MA IO? – Lei è felice e magari tu sei single da tempo immemorabile. Non è solo questione di empatia e generosità. Partecipare alla sua nuova vita ti permetterà di conoscere persone nuove e perché no, forse anche il tuo prossimo lui. I cambiamenti di vita, soprattutto quando riguardano le persone più care, possono far paura: il segreto è aprirsi alle novità, invece di chiudersi a riccio.



ADDIO OCCASIONI MONDANE – Chi ha detto che con un anello al dito non ci si possa divertire? Nel corso dell'esistenza la vita sociale può incontrare fasi diverse, non solo a causa di un matrimonio. Essere davvero amiche significa accettare che ognuna possa... assentarsi! Usare il proprio tempo come si vuole è un diritto, ma la vera fortuna è avere un'amica che ci capisce senza aver bisogno di giustificazioni, né sensi di colpa. Desiderare che tutto sia come prima è limitante, godetevi il presente.



SONO GELOSA! – Sfatiamo un mito: non siamo fatti solo di emozioni positive. Dentro di noi si muove un complesso universo fatto di gioia, ma anche paura, gelosia, rabbia, invidia. Fai coming out e parlane con la tua amica, lei capirà. A volte prendersi un po' in giro e ammettere con un sorriso 'Sono così felice per te, ma mi sento persa e un po' gelosa' fa bene a chi lo dice e a chi lo ascolta, scioglie l'atmosfera e in un attimo fa sentire di nuovo vicine.



E LUI? – La scelta di ignorare la persona che sta accanto alla nostra amica di solito si rivela… pessima! Non si tratta di dover coinvolgere il lui in questione in tutte le vostre chiacchiere e confidenze, ma semplicemente farlo entrare nel vostro cerchio di fiducia. Sarà una bellissima prova di amicizia e un modo per costruire un legame di complicità più profondo.



IO NON SERVO – Credi che ora la tua presenza sia inutile? Sbagliato! Metti da parte l'ego. L'organizzazione di un matrimonio coinvolge ben due famiglie, oltre a un numero considerevole di conoscenti e parenti… che spesso non vanno d'accordo fra loro! Un momento decisamente impegnativo per una donna. Ecco perché la migliore amica diventa una presenza silenziosa e preziosa, in grado di notare se c'è bisogno di qualcosa, rilassare l'atmosfera, dare una mano. E, naturalmente, organizzare una fuga con la sposa quando serve una pausa dallo stress.