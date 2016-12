Strategie per vivere il giorno delle nozze senza stress

07:00 - Difficile vedere una coppia vicina al si che non sia preda dello stress, eppure bisogna avere ben presente che una festa splendida non è tale semplicemente per i dettagli di un'organizzazione perfetta, bensì, cosa di gran lunga più importante, per l'atmosfera e lo spirito della giornata. Per la buona riuscita delle vostre nozze inizia a dire addio al senso di giudizio e alle critiche. Via libera alla felicità del cuore.

Sfatiamo un mito: il giorno del matrimonio non deve essere il giorno più bello della nostra vita. Ora, può naturalmente accadere che lo sia e che, come prevedibile, rimanga una delle giornate indimenticabile e più palpitanti di gioia che avrai a ricordare per anni, tuttavia per partire col piede giusto è decisamente meglio abbassare, per non dire eliminare, le aspettative che tutti, soprattutto il sesso femminile, ha nutrito per una vita. Avrà un effetto antistress.



Una volta affrontato questo determinante meccanismo psicologico, la prima parola chiave da utilizzare è: tempo. Una buona organizzazione ti consentirà di arrivare decisamente più rilassata al grande appuntamento, dunque, se puoi, evita di rimandare tutto all'ultimo.



La prima cosa utile da fare dopo aver scelto una serie di date possibili insieme al partner è capire dove vi piacerebbe sposarvi e prenotare il luogo dove pronuncerete il fatidico sì. Questo costituisce la parte veramente fondamentale, insieme all'organizzazione del ricevimento. Pranzo, cena, barbecue con una festa all'aperto, buffet in piedi: le varianti sono innumerevoli. Come immaginate la vostra festa? Provate a rispondere a questo interrogativo e visualizzare insieme, solo voi due, in relax, l'atmosfera che desiderate, il tipo di spazio e di modalità: il matrimonio non è dei suoceri o di qualsiasi altra persona, dunque abbiate il coraggio di sentirvi liberi di esprimere con sincerità come e con chi vorreste davvero trascorrere questa giornata.



Una volta decise le caratteristiche della vostra festa potete cercare le modalità per realizzarla. Organizzare un matrimonio da soli può essere faticoso da conciliare con lavoro e impegni, ma quasi sempre si rivela meno stressante che chiedere aiuto a mamme e suocere... potreste poi trovarvi a dover organizzare e mettere d'accordo loro stesse! Meglio la collaborazione di una professionista del settore oppure di due amici fidati, che, insieme a voi, possono occuparsi dei dettagli, come fiori, parrucchiere, fotografo, torta nuziale.



Decidere i posti a tavola è importante per gli equilibri nello svolgimento della festa: manda gli inviti con anticipo e qualche giorno prima del matrimonio invia un sms ai partecipanti come promemoria. Chiedere a alcuni amici fidati di aiutarvi nell'organizzazione è un aiuto prezioso che vi permetterà di condividere gli impegni e sentire più leggerezza anche a livello mentale.



Scegliete abito, scarpe e accessori per tempo: non ti stresserai all'ultimo a dover girare per negozi. Non temere di dire a suocera e madre i tuoi gusti. Ricorda che loro hanno avuto la loro occasione, adesso è il momento del tuo matrimonio. Non devi giustificarti con nessuno, ma semplicemente seguire il tuo istinto e fare ciò che ti senti. Ogni persona avrà un consiglio da darvi, probabilmente da questo momento a quando avrete, o no, dei figli, nipoti e per qualsiasi cosa succederà nella vita matrimoniale: per il benessere della coppia fin da ora evitate di ascoltare tutti gli altri, continuate a fare ciò che vi suggerisce il cuore, ricordando che nessuno conosce il segreto della felicità.



Non hai tempo di fare tutto questo e stai correndo a più non posso? Continua a correre, ma ricorda di prendere le cose con un pizzico di ironia, ingrediente fondamentale anche per il dopo nozze: non sarà un paio di scarpe giuste a fare la differenza, ma la capacità che avrete di cercare lo sguardo uno dell'altro e trovarvi, anche in mezzo alla folla.