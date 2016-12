Cosa fare se le amiche sono fidanzate e tu sei single

Essere single non è una condanna , ma una possibilità. Per i più coraggiosi costituisce addirittura una scelta, perché rompere una storia significa accettare di correre il rischio ed evitare di accontentarsi di un rapporto che non funziona più. Qualunque sia il motivo per cui ti trovi in un periodo di " singletudine " accetta comunque questo momento con orgoglio : è la prima regola per stare bene e trovare nuove ispirazioni, nel gruppo di amici e in te.

Qualche volta essere single nel solito gruppo di amici non è facile, soprattutto quando gli anni passano e sono sempre di più le amiche impegnate fra biberon, racconti amorevoli dei pargoli e serate meno scatenate rispetto a un tempo. Non c'è nulla di cui tu debba giustificarti: ognuno ha la sua vita, l'importante è esserne consapevoli e accettarlo.



L'unico errore che puoi commettere è evitare di goderti questo periodo. Principi azzurri e principesse arriveranno. Spesso per attirare la persona giusta basta semplicemente sapersi focalizzare sui nostri reali bisogni, ecco perché è importante saper apprezzare anche i momenti di solitudine. Sfrutta questo periodo per concederti di fare ciò che veramente contribuisce al tuo piacere. Di frequente accade che per andare d'accordo con il partner si abbandonino gli hobby e le piccole abitudini che ci danno felicità: è il momento di dare spazio a ciò che accende la tua creatività.



L'amicizia autentica non finisce solo perché si vivono capitoli diversi di vita. Naturalmente è importante imparare a rispettare gli altri e puntare su un'organizzazione in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Un'amica è appena diventata mamma? Non escludere lei e il suo bambino, anzi, cogli l'occasione per passare del tempo con loro: ci sono tante cose da fare insieme.



Soprattutto quando si è single fare nuove conoscenze è importante e aiuta a rompere il senso di solitudine. Proponi una cena a settimana: ritrovarsi a casa di uno o dell'altro sarà un modo per stare insieme e ognuno potrà portare un amico o un collega, espediente utile per ampliare il proprio giro e conoscere gente simpatica. L'alternativa giusta? L'aperitivo. Sbrigativo e in movimento, l'happy hour soprattutto nella bella stagione permette di stare all'aperto e di intrecciare le vecchie conoscenze ai nuovi incontri.



Cosa ne dici di una serata al femminile? Ogni tanto un pizzico di pazzia aiuta a dare colore all'esistenza. Progetta una notte all'insegna del ballo e manda gli inviti anche a chi non vedi da tanto tempo. In fondo i social network dovrebbero servire proprio a questo. Ritrovarsi, al di là del web, in carne e ossa talvolta può rivelarsi deludente, ma quando ci si lascia trasportare dalla curiosità senza aspettative né giudizi, tutto può accadere e anche una semplice serata con le amiche del liceo può trasformarsi in un momento spassoso, indimenticabile, fuori dagli schemi.