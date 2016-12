Gli sport per ritrovare desiderio e amore per il corpo

ALLENATI - Non hai tempo per andare in palestra? Sfrutta la rete internet, potrai allenare il tuo corpo in qualsiasi momento, anche in salotto!

1 BALLI POPOLARI – Senso del ritmo, costumi d'epoca e una musica che entra nel sangue: dalla pizzica alla mazurka, i balli folk rievocano tradizioni del passato, aiutano a ritrovare una storia antica e risvegliano emozioni dimenticate.



2 YOGA – Le varianti sono tantissime: informati sugli insegnanti yoga presenti nella tua zona e scegli la modalità che senti tua. Sono tutte disciplina che coinvolgono corpo e mente per allenare elasticità, postura e armonia.



3 PATTINAGGIO – Pattinare può diventare un piacevole passatempo da praticare al parco o… un mezzo eco per spostarsi! Sui pattini migliora l'equilibrio, si bruciano tante calorie e impari a muoverti in modo fluido coordinando gambe e braccia.



4 NUOTO – Da una recente ricerca è emerso che i nuotatori sono gli amanti migliori: grazie all'acqua e alla nudità aumenta la confidenza verso il proprio corpo, si prova meno imbarazzo e migliora la capacità mostrarsi agli altri, senza contare gli effetti benefici per dimagrire e rassodare.



5 POLE DANCE – Seduzione e muscoli al top: la danza acrobatica con il palo definisce glutei, schiena e braccia con un allenamento intenso. Un training che ti aiuterà a scoprire nuove potenzialità e... dare una svolta ai problemi di autostima.



6 RITMI TRIBALI – Le percussioni da sempre accompagnano i momenti di ritualità: il cuore che batte diventa il ritmo di un suono ancestrale. Seguire una lezione di ballo con i ritmi tribali significa muoversi per riscoprire la propria carica seduttiva secondo un istinto primordiale, che parte dal corpo per coinvolgere l'anima.



7 TESSUTI AEREI – Sfidare la forza di gravità è emozionante, bisogna ammetterlo. Con l'acrobatica aerea solleciti tutta la muscolatura, lavori intensamente e diventi più consapevole dei tuoi movimenti.



8 ACQUAGYM – In acqua ci sentiamo più leggeri e spensierati, un motivo in più per scegliere la piscina se desideri perdere qualche chilo di troppo. Se nuotare ti annoia punta sulle attività con spinning e acqua-gym che rimodellano e tonificano.



9 CORPO LIBERO – Non hai tempo per andare in palestra? Sfrutta la rete internet. Grazie a esperti del fitness e coach trovi tantissimi video da seguire passo dopo passo: potrai iniziare la seduta di allenamento in qualsiasi momento, anche in salotto. L'importante è fare il primo passo e iniziare.



10 DANZA DEL VENTRE – La danza orientale, o belly dance, aiuterà a ritrovare la connessione con la pancia e percepire la propria femminilità. Ondeggiare i fianchi e sbloccare la colonna vertebrale allena la tua carica erotica, libera le emozioni e può persino migliorare le problematiche legate ai dolori mestruali. Come scriveva Simone de Beauvoir nella celebre opera 'Il secondo sesso': donne non si nasce, lo si diventa.