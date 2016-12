Via la cellulite e cuscinetti di grasso con la ginnastica in acqua

07:00 - Gli esercizi in acqua hanno gli effetti di un linfodrenaggio, che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e lo smaltimento delle tossine attraverso la circolazione linfatica. Il massaggio provocato dalla pressione dell’acqua agisce come una sorta di pompa che stimola la circolazione, favorisce il ritorno venoso e va a drenare i liquidi. Insomma, un linfodrenaggio non manuale, ottimo per le persone soggette a edemi e gonfiori agli arti inferiori, utilissimo come arma contro la cellulite.

Si possono eseguire esercizi semplici e poco faticosi (in acqua il peso del corpo è minore) tutte le volte che si va in piscina o in mare all’acqua bassa, muniti di un materassino. Per vedere i cuscinetti ridursi sempre più, è importante la costanza: allenamenti di 45 minuti con la frequenza di almeno 2 o 3 volta a settimana.



Per glutei e cosce gli esercizi di apertura e chiusura delle gambe sono ideali e possono essere ottimizzati impiegando cavigliere zavorrate o elastici. Per la pancia sono fondamentali gli esercizi addominali, da compiersi a ginocchio flesso per non caricare la colonna vertebrale.



Per rassodare cosce e glutei

Ancorati con le mani al bordo della piscina, aprire e chiudere le gambe. Dopo 20 ripetizioni, flettere le gambe portandole verso il petto e avvicinando il mento all'acqua. Il massaggio provocato dalla pressione dell’acqua stimola la circolazione e contribuisce a smaltire i liquidi in eccesso.



Gli esercizi sul posto

Stando fermi, camminare a ginocchia alte, eseguendo una sorta di marcia. Si può aumentare il ritmo, correndo sul posto avvicinando i talloni ai glutei. Saltellare sul piano frontale: divaricare le gambe e poi unirle.



Per tonificare gli addominali

Attaccati al bordo della piscina, con gambe prima tese e poi flesse, si effettuano rotazioni del busto per tonificare i muscoli addominali.