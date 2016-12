Gli sport per l'autunno

La brutta stagione è tornata? Non è un buon motivo per smettere di allenarsi. Anzi, grazie all'organizzazione stabile delle giornate lavorative e alla routine più regolare rispetto all'estate, l'autunno si rivela perfetto per dedicarsi a un'attività fisica da pianificare nel tempo. Ecco come scegliere gli sport che possono aiutarti a mantenere (o raggiungere!) la forma fisica che desideri. Le possibilità sono davvero infinite: dall'aquagym al trekking, dal golf al pattinaggio sul ghiaccio, senza dimentare i grandi classici, come jogging, arti marziali e una semplice passeggiata nel verde, di buon passo. Sfoglia la gallery e scegli il tuo sport.