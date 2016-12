Dieci suggerimenti per rendere più sana la relazione

1 ENTUSIASMO – Riuscite ancora a stupirvi e sorridere delle nuove idee che vi vengono in mente? Spesso il cambiamento è visto come problematico. Ricorda che in una coppia sana entrambi sanno crescere e… riescono a provare entusiasmo per le aspirazioni dell'altro.



2 PRIVACY – Coltiva uno spazio mentale da dedicare alle cose che ami fare. Trova tempo per ciò che ti ispira e che stuzzica la tua curiosità. È importante avere un hobby o un rifugio metaforico dove stare da soli con noi stessi.



3 L'ALTRO – Ci sono cose che possiamo trasformare grazie al dialogo e ci sono aspetti… che rimarranno sempre così! Difficilmente un carattere può cambiare in ciò che lo contraddistingue nel profondo: guarda le cose con onestà e chiediti se lui è davvero il tipo di persona compatibile con il tuo stile di vita.



4 DIALOGO – No alle recriminazioni, i sensi di colpa e l'abitudine a rivangare il passato. Durante le discussioni rimanete nel qui e ora, vi aiuterà a trovare una soluzione comune senza bloccarvi in ciò che vi divide.



5 AIUTO RECIPROCO – Di cosa ha bisogno l'altro? E noi? Impariamo a esprimere e osservare i nostri bisogni reciproci, altrimenti il rischio è sbottare da un momento all'altro come una pentola a pressione.



6 DOLCEZZA – Mutui, bollette, figli: a volte le necessità quotidiane ci rendono duri e nervosi, soprattutto verso chi condivide con noi l'intimità più profonda. Quando serve… fatevi una corsa o una passeggiata! Meglio parlarsi solo dopo aver lasciato uscire le tensioni e le emozioni della giornata.



7 TELEVISIONE – Quante volte la tv diventa una compagnia (o l'alibi) in grado di azzittire ogni discorso? Persino a tavola o nel dopo cena. Impara a spegnere la televisione e… iniziate a chiedervi com'è andata la giornata.



8 SORPRESE – Una pausa pranzo da trasformare in picnic, il pomeriggio libero alle terme, una cena speciale: sono le piccole cose della vita a farci sorridere di autentica gioia e aggiungere complicità, passione, entusiasmo.



9 PELLE – La vita sessuale costituisce una parte importante nella relazione di coppia. Dormire abbracciati e sentire il contatto epidermico stimola il desiderio e mantiene più alta la complicità di coppia: la scienza conferma.



10 BACIO – Il bacio della buona notte? Un'abitudine dolcissima per concludere la giornata. A volte abbiamo bisogno semplicemente di un abbraccio e una carezza per deporre le armi e ritrovare il sorriso.