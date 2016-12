3 febbraio 2015 Coppia: meglio il sesso o il romanticismo? Aspettando la Festa degli Innamorati, i consigli per lui e per lei, per una relazione capace di fare sempre scintille Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - San Valentino è alle porte, con il suo corredo di cuoricini, mazzi di fiori e cioccolatini. Al di là degli aspetti commerciali e ormai “preconfezionati” di una festa ormai troppo convenzionale, il 14 febbraio può diventare l’occasione per ripensare la propria relazione e magari stupire il proprio partner o la propria compagna con qualche “effetto speciale”. Il punto interrogativo, quando o si tratta di rapporto a due, è sempre lo stesso: meglio puntare sul romanticismo o sul sesso?

Ancora una volta la verità sta nel giusto mezzo, o meglio nel corretto mix. Lo spiega il sessuologo dott. Francesco Attorre il quale, in occasione della Festa degli Innamorati, propone una serie di consigli pratici, mirati per lui e per lei, che toccano un po’ tutti gli aspetti della vita a due.

Facciamo intanto due conti nel talamo dei nostri connazionali. Secondo alcuni recenti studi, i comportamenti degli italiani nell’intimità sono in linea con le medie europee e di oltre oceano. Non si tratta però di numeri brillanti: il 70% delle coppie tra i 35 ed i 50 anni ha un rapporto sessuale ogni tre giorni e mezzo circa e il dato tende a decrescere. Va un po’ meglio nella fascia di età più giovane, tra i 20-35, dove in un anno si giunge ad un numero di rapporti pari a 130 circa,(dieci rapporti al mese corrispondenti a tre rapporti circa ogni otto-nove giorni). I numeri diventano più sconcertanti se ci si concentra sulla durata del rapporto: dai 3 ai 4 minuti circa, ma ci sono anche incontri-lampo di appena due minuti, specie nella fascia di età 40-50 anni.



Tutto questo fa pensare che l’incontro sessuale sia spesso una semplice espressione di sfogo e di scarica pulsionale, a tutto discapito della dimensione affettiva e “poetica”. Può dunque essere una buona idea dedicare una giornata, ad esempio quella di San Valentino, a celebrare una specie di “compleanno” dell’amore, anche con iniziative capaci di ricreare passione ed energia che invadano il corpo e lo riempiano di calore e di vibrazioni. Tutto questo avrà l’effetto di ridare spessore e identità all’amore. Ecco allora i consigli per un San Valentino davvero concreto e non solo ideale.



PER LUI

1) SORPRENDILA – E’ il primo passo per accendere attenzione e desiderio nella partner. Per farlo è sufficiente curare un aspetto che di solito dai per scontato: ad esempio sfoggiare un taglio di capelli, indossare un profumo o curare il proprio abbigliamento. In generale basta creare un nuovo stimolo, con qualcosa che prima non c’era e adesso c’è.

2) ASCOLTALA – in modo attivo, facendo domande aperte che le permettano di sentirsi chiamata in causa e invitala ad esprimere fino in fondo il proprio pensiero. Questo farà crescere la sua autostima e le farà desiderare di rispondere al tuo desiderio.

3) SPAZIO ALL’AFFETTIVITA’ - Via libera ai contatti corporei, come carezze e abbracci, meglio se associati al silenzio perché l'intimità non ha bisogno di parole.

4) SESSUALITA’ - Vivi la sessualità con la totalità del corpo, utilizzando ogni recettore, dalla punta delle dita alle labbra, dal respiro al sospiro.

5) CONCENTRATI SUL PRESENTE - dimenticando tutto ciò che non esiste in quel momento e ogni pensiero che non sia legato alle sensazioni di quegli attimi.



PER LEI

1) SEDUCILO – Non serve ostentare: per essere seducente basta far emergere i tratti della tua femminilità, magari riscoprendosi un po’ adolescente.

2) SCAMBIARSI UN DONO – Scegli un oggetto che abbia un valore simbolico per la vostra relazione. Sovverti la regola in cui è l’uomo a fare un dono alla donna: in questo modo si crea uno squilibrio emozionale in grado di accendere il desiderio di entrambi.

3) UN SET PER L’AMORE – Prepara con cura il luogo dell’incontro amoroso con luci, profumi e colori, per trasformarlo in un nido di intimità.

4) MESSAGGI D’AMORE – Scivigli una lettera o un biglietto e nascondila sotto il suo piatto, in una bella cena a lume di candela. Ricorda i momenti belli trascorsi insieme, colorandoli dei dettagli più preziosi e indimenticabili.

5) PRELIMINARI – Prima dell’amore, disegna il corpo di lui con un dito, senza saltare nessuna parte, preparandolo con la carezza su ogni angolo del corpo. Questo rinforzerà l'energia sessuale e l'atmosfera di calore e tenerezza.