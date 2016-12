The Floating Piers, il mondo della passerella di Christo

Dopo l'allerta maltempo di domenica con chiusura al pubblico, riapre l'opera galleggiante di Christo . L'artista di origini bulgare, tra i maggiori esponenti della land art, torna a far camminare sulle acque del Lago d'Iseo . Tra gli ospiti inaspettati anche una coppia di bellissimi cigni. Ed è boom di foto e selfie da tutto il mondo sulla pagina di The Floating Piers . La passerella sarà aparta fino al 3 luglio, tempo permettendo, 24 su 24.

The Floating Piers, il mondo della passerella e l'ironia su Twitter Il Cristo originale camminava sulle acque, il #Christo contemporaneo ci fa camminare tutti.#TheFloatingPiers — Maddalena Chirico (@MaddaChirico) 18 giugno 2016 Christo : " farò la passerella sullo Stretto" #TheFloatingPiers — Salvatore (@SalvaCutri) 18 giugno 2016 'The Floating Piers' di Christo e' un incantesimo — Clemente Mimun (@cjmimun) 19 giugno 2016 The Floating Piers come Salerno-Reggio Calabria. Sai quando entri,non sai se ne uscirai #Christo #TheFloatingPiers https://t.co/zwkONmMJmL — Noemi D'Addato (@noemi_daddato) 20 giugno 2016

Su Twitter corre l'ironia - Il nome dell'artista Christo coniugato all'opera galleggiante che fa camminare sulle acque ha scatenato l'ironia su Twitter con messaggi come "Il Cristo originale camminava sulle acque, il Christo contemporaneo ci fa camminare tutti". A stuzzicare la fantasia degli utenti anche il boom di visite: "The Floating Piers come Salerno-Reggio Calabria. Sai quando entri, non sai se ne uscirai", scrivono sul social.