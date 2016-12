Roma, Guerre Stellari in mostra al Vittoriano con più di mille modellini vintage

La produzione cinematografica di Guerre Stellari, attiva dal 1977, è stata da sempre affiancata da un ricco reparto di merchandising a marchio Kenner, ora Hasbro, che è stato raggruppato e allestito per i visitatori da Fabrizio Modina, curatore e uno dei massimi collezionisti mondiali di toys fantascientifici.



Inoltre saranno esposti dei pezzi vintage molto rari come costumi, accessori, caschi e armi. Le riproduzioni in scala reale riproducono anche i più grandi protagonisti di Star Wars: Darth Vader, gli Stormtrooper e il maestro Yoda. La mostra è stata pensata come un modo diverso per conoscere l’universo di Star Wars. La saga intergenerazionale è entrata di diritto all'interno di quell’arte pop dall’apporto culturale che valica ogni frontiera sia ideologica che geografica.



Sotto l’egida dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, la mostra Guerre Stellari - Play. La mostra sulla saga che ha sedotto tre generazioni è prodotta e organizzata da Arthemisia Group e Kornice, e vede come special partner Mondadori e come partner tecnici Guidi Go e Grafiche Gemma. Il catalogo è edito da Piazza Editore e Kornice srl.



Guerre Stellari - Play. La mostra sulla saga che ha sedotto tre generazioni

Complesso del Vittoriano - Ala Brasini

Via di San Pietro in Carcere - Roma 28 ottobre 2016 - 29 gennaio 2017

Per informazioni su orari e biglietti clicca qui