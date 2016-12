Roberto Recchioni ha voluto trasformare i classici della letteratura mondiale in fumetti con la nuova collana I Maestri dell'Avventura (Star Comics Edizioni, 112 pagine, 14 euro). I quattro romanzi prescelti, L'Isola del tesoro , Cuore di tenebra , 20.000 leghe sotto i mari e Uno studio rosso, saranno pubblicati in una prestigiosa edizione cartonata. Ogni uscita sarà accompagnata da un apparato critico curato dallo stesso Recchioni e dagli autori di sceneggiature e disegni.

Gli autori firmeranno varie copie a Lucca Comics & Games mentre i quattro volumi saranno disponibili in contemporanea in libreria a partire da novembre. Alla sceneggiatura e ai disegni, Michele Monteleone e Oscar (L’isola del tesoro), Giulio Antonio Gualtieri e Federico Rossi Edrighi (Uno studio in rosso), Giovanni Masi e Francesca Ciregia (Cuore di tenebra), Mauro Uzzeo, Francesco Francini, Valerio Befani e Fernando Proietti (20.000 leghe sotto i mari).