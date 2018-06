Morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano, per gli inquirenti è stato un "gesto volontario"

Tra le altre opere si ricordano "Le belle e le bestie", "Scegli me", "Le vie delle signore sono infinite", che descrivono ironicamente il mondo femminile di oggi. Nel 2017 era uscito il suo ultimo romanzo, "Ti meriti un amore".



Molto impegnata nel sociale, era diventata ambasciatrice di Oxfam, l'organizzazione non governativa che lotta contro la fame nel mondo. E proprio per questa sua attività nel 2013 le era stato conferito l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del Comune di Milano. Della sua esperienza in Africa con Oxfam scriveva, solo qualche mese fa: "Nel mio viaggio in Tanzania del 2016 ho visto coi miei occhi i meravigliosi progetti (finanziati e realizzati) a favore delle donne, che sono il vero motore del cambiamento nei paesi in via di sviluppo. Nei miei tre anni da ambasciatrice Oxfam ho visto operatori lavorare 16 ore al giorno, dirigenti viaggiare in seconda classe e prendere mezzi pubblici per risparmiare sul taxi, ho visto soprattutto onestà e spirito di sacrificio, come in tante famiglie per bene".