11 febbraio 2015 Milano, "Tolleranza religiosa": una mostra per capire l'Islam contemporaneo Un'esposizione, a Palazzo Reale fino al 22 febbraio, che indaga le mille sfaccettature di una società araba moderna a la necessità dell'interculturalità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:06 - I fenomeni migratori e la sfida del terrorismo rendono sempre più attuale la necessità di approfondire la conoscenza delle altre culture per rafforzare l'integrazione e la convivenza pacifica fra comunità molto diverse fra loro. "Tolleranza religiosa. Comprendersi a vicenda e vivere insieme in pace. L’Islam nel sultanato dell’Oman", a Palazzo Reale a Milano fino al 22 febbraio, è una mostra che si pone proprio l'obiettivo di approfondire e testimoniare il modo in cui l'Islam viene vissuto e praticato in una società araba moderna.

Il Comune di Milano e il Ministero per le Fondazioni Religiose e gli Affari Religiosi del sultanato dell'Oman hanno collaborato per realizzare una mostra itinerante che, attraverso documentari, manoscritti e testimonianze, affronta tematiche relative alla vita sociale e religiosa del'Oman.



Articolato in venti tavole informative, il percorso espositivo parte analizzando il tema della coesistenza di diverse comunità religiose all'interno di uno stesso territorio. In Oman la gestione delle comunità religiose è sempre stata affidata ad un ministero creato ad hoc, il Ministero per le Fondazioni Religiose e gli Affari Religiosi, che ha sempre garantito la coesistenza pacifica fra le varie confessioni professate nel paese.



L'opera del ministero, che incoraggia il dialogo costante fra tutte le religioni, ha permesso di consolidare la consapevolezza di un'etica e una giustizia comuni, evitando discriminazioni contro le confessioni minoritarie, quali ebrei e cristiani.



La mostra prosegue con tavole che raccolgono testimonianze di come l’Islam viene vissuto nella quotidianità, i rituali legati ai giorni di festa, alla nascita, alla sepoltura, il ruolo della donna nella società e il valore del Corano per gli omaniti. Completano l'esposizione un film documentario di Wolfgang Ettlich, vincitore del premio Grimme, sul tema della tolleranza religiosa vissuta in Oman e delle riproduzioni stampa.



Tolleranza religiosa. Comprendersi a vicenda e vivere insieme in pace. L’Islam nel sultanato dell’Oman

Palazzo Reale fino al 22 febbraio

Piazza del Duomo, 12, Milano

Tel. 02 0202