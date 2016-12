Matteo Negri, un giovane scultore a Casa Testori

Al pian terreno della residenza, Matteo Negri ha scelto le stanze che si affacciano sul giardino per realizzare delle installazioni piene di magia che potranno essere viste solo dalle finestre: belle scale fucsia permetteranno ai visitatori di affacciarsi alle stanze dall'esterno, per immergere lo sguardo su ambienti off limits.



Luci, specchi, giardini alla rovescia, forme rotanti vengono a comporre una costellazione di ambienti dalle prospettive sfuggevoli: è come se nelle stanze si fossero spalancati orizzonti senza confini. Infine, una grande trottola cangiante al centro delle scale (unico ambiente frequentabile) dilata gli spazi proiettando nell'ambiente interno le luci e i riflessi di ciò che sta fuori.



Nei suoi sei interventi, Negri ribalta il punto di vista del luogo: le opere ospitate nelle stanze della casa infatti saranno visibili solo dall'esterno, attraverso scalette progettate ad hoc. Sono cose create come dicevamo, con specchi speciali e luci teatrali, ma ci sono anche sculture in cui vengono impiegati materiali tipo resine epossidiche, silicone, ecc, sino al più classico bronzo, perfetta per la grande scultura rotante, una Vespa che è stata aperta e ricomposta con le sembianze di una ballerina posta nella veranda di casa Testori.