Le più belle frasi di Osho: dal boom su Facebook fino in libreria

La pagina Facebook "La più belle frasi di Osho" ha spopolato superando i 300mila like. Alla rete piace leggere le frasi del maestro spirituale indiano rivisitate in chiave romanesca. Per tutti quelli che amano questo genere, per chi vuole approfondirlo o scoprirlo, l'appuntamento è in libreria con Le più belle frasi di Osho. Ma fa 'npo' come cazzo te pare, edito da Magic Press e scritto da Federico Palmaroli.