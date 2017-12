James Nachtwey in mostra a Milano, la necessità della "Memoria"

Il fotografo, osservatore di eccezione del mondo contemporaneo, da sempre riesce a cogliere con i suoi scatti il dolore, l’ingiustizia, la violenza, la morte. Ha dedicato la sua vita a raccontare la condizione umana nei suoi momenti più estremi: quando è sul punto di trasformarsi in un inferno. È l’epico testimone delle crudezze della guerra, di cui le fotografie esposte a Palazzo Reale sono una testimonianza diretta.



"La memoria è quanto di più necessario abbiamo per immaginare il futuro senza ricadere negli errori del passato. Se non sappiamo ricordare il passato, vuole dirci James Nachtwey con le sue fotografie e le sue parole, saremo condannati a ripeterlo", ha dichiarato il curatore dell'esposizione Roberto Koch.



