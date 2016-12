Il protagonista di Violetta svela "Come conquistare un ragazzo come me"

15:56 - Nel libro scritto insieme alla giornalista Silvia Gianatti, Ruggero Pasquarelli racconta per la prima volta i suoi gusti, i suoi segreti, i suoi sogni e le sue emozioni.



Cosa piace e cosa non piace a un ragazzo come il protagonista maschile di Violetta? Cosa dovrebbe fare una ragazza per conquistarlo? L’amore, l’amicizia, la musica, la vita sul set della serie più amata dalle teenager, la chat di Facebook, i selfie, le fan scatenate, le mani tra i capelli, le passeggiate romantiche, i baci in taxi, la gelosia, i regali inaspettati.



Ruggero Pasquarelli è attore e cantante diventato l’idolo delle ragazze di tutto il mondo grazie alla partecipazione alla serie “Violetta” nel ruolo di Federico. La sua pagina Facebook conta oltre due milioni di “mi piace”. Ruggero Pasquarelli



Mi piace! Come conquistare un ragazzo come me

Mondadori

Prezzo 15,9

pagine 128



