I Promessi Sposi in mostra a Milano: 190 anni di fumetti e illustrazioni

Al Wow Spazio Fumetto di Milano fino al 5 maggio va in scena una mostra dedicata a uno dei più importanti romanzi della letteratura italiana: “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni così come è stato raccontato, reinterpretato, ridotto e parodiato dall’illustrazione e dal fumetto. Un percorso affascinante e mai proposto prima porta il visitatore alla scoperta del mondo manzoniano raccontato per immagini.

La mostra è realizzata in collaborazione con il Centro Studi Manzoniani, il Sistema Museale Urbano Lecchese, la Civica Raccolta di Stampe Bertarelli, la Biblioteca Sormani e Pixartprinting.



Diverse realtà museali milanesi collaboreranno per dare vita a una Tre Giorni Manzoniana, tre intense giornate in cui ciascun museo metterà a disposizione le proprie opere e le proprie risorse, contribuendo con le specifiche competenze alla riscoperta dei Promessi Sposi e dei suoi personaggi, sulle tracce di Renzo per strade che conducono sia ai luoghi della Milano nel Seicento ancora identificabili nella metropoli del Duemila, sia alla figura di Alessandro Manzoni e della vita intellettuale del capoluogo lombardo nell’Ottocento.



La prima versione illustrata dell'opera è stata pubblicata da Francesco Gonin nel 1840 per preciso volere dello stesso Manzoni. In mostra anche lunga galleria di divertenti parodie come le disneyane “I Promessi Paperi” e “I Promessi Topi” e quella con i Flintstones protagonisti.

