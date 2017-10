Giovanni Ciacci: "Tutto sulla la barba, simbolo di potere anche per le donne"

Dagli antichi egizi a David Beckham, la barba è sempre stata sinonimo di potere. Lo sa bene Giovanni Ciacci , famoso esperto di immagine, che per raccontare il nuovo trend è andato indietro nel tempo. Ha scoperto che gli antichi faraoni la usavano anche posticce e che persino Cleopatra la indossava quando doveva farsi valere. Oggi nessuno ne fa a meno. Ma nel 1500 era sinonimo di seduzione, anche per le donne, come racconta in " Barba e baffi " edito da Vallardi .

Giovanni come nasce questo libro sulla barba?

Guardandomi intorno vedevo solo uomini barbuti e mi è sembrato impossibile non parlarne in un momento storico come questo.

Perché questa moda?

Secondo una mia ricerca è nata dopo che David Beckham se l'è fatta crescere, dopo aver rotto con uno storico brand di lamette. I calciatori sono i nuovi idoli e si è così diffuso in tutto il mondo questo trend. Non scordiamoci che la barba è simbolo di capobranco.





Sei andato indietro nel tempo...

La barba c'era già ai tempi degli antichi egizi, era simbolo di potere, i faraoni si radevano per questione di igiene e quindi la mettevano posticcia. Anche Cleopatra quando faceva le grandi riunioni indossava la barba.





A proposito di donne e di barbe, cosa hai scoperto?

La donna barbuta. Un quadro del 1500. Una storia vera che riguarda questa donna della quale rimase folgorato il re spagnolo e la fece ritrarre. L'ho scoperta grazie a 'The Young Pope', Jude Law mentre guarda questi ritratti vede una donna barbuta e ne rimane incantato. Pensavo fosse una finzione di Sorrentino invece è tutto vero. Dal 1500 siamo arrivati a Conchita Wurst, che pensa non ha mai parlato della sua barba, nonostante l'abbia resa celebre. E poi c'è Vladimir Luxuria...





Che ci racconti?

Che per una persona che sta facendo una transizione è ingombrante, il rapporto con la lametta è difficile e mi ha affascinato molto. Ha sempre fatto di tutto per non farsela crescere...