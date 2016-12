Gabriella Labate Riefoli: "La mia Sara, tra dolori e delusioni, protagonista di un amore enorme"

La gente ha imparato ad amarla in tutt'altre vesti, o come stella del Bagaglino o come protagonista di alcune trasmissioni come "Il Tg delle vacanze" e "Scherzi a parte". I primi segnali di qualcosa che stava cambiando sono arrivati qualche anno fa, con la collaborazione ai testi di alcune canzoni di Raf. E adesso Gabriella Labate (per in questa occasione si presenta anche con il cognome del marito) apre definitivamente le porte al proprio estro letterario con un romanzo che affronta anche temi molto duri. Il libro sarà presentato ufficialmente il 6 maggio al Radisson Blu es. Hotel di Roma.



La passione per la scrittura è nata di recente o è qualcosa che ti ha sempre accompagnata e alla quale adesso hai dato sfogo?

Mi è sempre piaciuto scrivere ma non mi ero resa conto che mi piacesse così tanto. L'avvenimento scatenante è stato un episodio doloroso, la perdita di mio fratello per un tumore. Per esorcizzare il dolore scrivevo alcuni miei pensieri su bigliettini che lasciavo in giro per casa. Mio marito ha preso quegli appunti, li ha raccolti e ci ha scritto una canzone che ha dato il titolo a un suo album, "Metamorfosi".



Quindi un inizio quasi inconsapevole...

Sì. Da quel momento Raffaele mi ha spronato a provarci con più impegno. Prima ho collaborato con lui alla stesura di qualche testo. Poi, io che non sono una grande frequentatrice di social, ho iniziato a scrivere questi pensieri su una pagina Facebook. E le reazioni sono state molto lusinghiere, in tanti mi scrivevano per chiedermi di scrivere un libro.



Dai testi delle canzoni a un romanzo, il passo non è così breve. Qual è stata la scintilla?

Una serie di coincidenze. sono dovuta stare ferma per un po' di tempo, per problemi di salute. E inoltre noi viviamo tra Roma e Miami e in un certo periodo sia negli Stati Uniti che da noi si parlava molto di abusi, pedofilia, e violenza sulle donne. Da donna e mamma io provo un dolore indicibile di fronte a queste azioni, non riesco a capacitarmi. Perciò ho iniziato a scrivere la storia di questa donna, vestendola con un po' di eventi, anche molto duri, che sfociano nel racconto di un amore enorme.



E' stata una sfida per te?

Assolutamente no. Non l'ho presa come tale. Io prendo tutto con molta leggerezza e anche questa cosa l'ho fatta più che altro per piacere personale. Il premio più grande è stato finirlo, perché riuscire a chiudere un progetto di questo tipo è solo apparentemente semplice, ma una volta finito non ero nemmeno convinta di farlo uscire. L'ho fatto leggere a un paio di persone di cui mi fido. Una è Pierfrancesco Pingitore. E lui mi ha dato una spronata. Mi confronto molto anche con il mio nucleo familiare e sia Raffaele che i miei figli mi hanno detto di provarci.



Siccome non è stata una forzatura, in realtà scrivevo solo quando avevo voglia. Sono stata anche un mese e mezzo senza scrivere una riga. E a un certo punto mi sono messa a scrivere anche un'altra cosa di tutt'altro genere e argomento.