Foer contro i big del web: "Chi non protegge i creativi fa spazzatura"

Lo scrittore Franklin Foer, autore del volume "I nuovi poteri forti. Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi", ha partecipato al Festival della letteratura di Mantova e in tale occasione ha spiegato ai microfoni di Tgocm24 in che modo i grandi player del web rappresentano un rischio per le libertà e i valori europei: "Questa economia che non protegge i produttori di cultura produrrà solo spazzatura".