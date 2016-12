Firenze, scoperti i resti della Gioconda

Trovati i resti della Gioconda. O, per essere più precisi, è “molto probabile” che a Firenze, in un cassone della cripta di Sant'Orsola, siano stati individuati “alcuni resti ossei di una salma coeva di Lisa Gherardini Del Giocondo”, la modella che posò per il capolavoro di Leonardo da Vinci. Così si è espresso Silvano Vinceti, il coordinatore del Comitato per la valorizzazione dei Beni storici e culturali, in merito all'ultima fase delle ricerche sulla sepoltura della donna.