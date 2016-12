Fight Club 2: ora in libreria il sequel a fumetti del celebre romanzo di Chuck Palahniuk

Tornano le avventure dell'anonimo narratore, alle prese con un "nuovo" amico immaginario. Ora si fa, infatti, chiamare Sebastian, ha sposato Marla Singer - conosciuta già nel primo romanzo durante un gruppo d'ascolto per persone affette da malattie incurabili - e insieme hanno un bambino che costruisce bombe fatte in casa. Quando Marla comincia ad avere nostalgia del sovversivo Tyler Durden, decide di ritoccare i dosaggi dei farmaci del marito e succede qualcosa di irreparabile. Al mondo.



L'autore - Chuck Palahniuk vive nel Pacific Northwest, è autore di quattordici romanzi, nonchè sceneggiatore. I suoi volumi hanno venduto, negli Stati Uniti, complessivamente più di cinque milioni di copie. Tra i libri: Beautiful you, Sventura, Dannazione, Senza veli. È anche autore di Portland souvenir, parte della serie Crown Journeys e della raccolta di saggi La scimmia pensa, la scimmia fa.



Cameron Stewart è, invece, scrittore, disegnatore e colorista. Canadese trapiantato a Berlino, viene presto notato da Ed Brubaker, che gli affida i disegni della serie Catwoman. Successivamente, Grant Morrison lo vuole come disegnatore della serie Batman e Robin, Seaguy e Sette soldati della vittoria. Il suo web comic Sin Titulo ottiene il riconoscimento al premio Eisner come Miglior Fumetto digitale ed è pubblicato in Italia da Bao Publishing. Nel 2014, insieme allo scrittore Brenden Fletcher, entra a far parte del team incaricato di rilanciare la serie Batgirl per la casa editrice DC Comics.



Il volume si può trovare in edizione con copertina regular in tutte le librerie e con copertina variant, a tiratura limitata, in esclusiva per La Feltrinelli.