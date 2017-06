Chester Brown, i fumetti anticonformisti adesso raccontano la Bibbia

Arriva nelle librerie "Maria pianse sui piedi di Gesù", la nuova opera di Chester Brown, già conosciuto per "Io le pago", "Louis Riel" e "Non mi sei mai piaciuto". L'autore canadese con la pubblicazione torna così sul tema dei testi della cristianità, questa volta con uno studio anticonformista sulla prostituzione nella Bibbia.



In quest'opera, edita da BAO Publishing, Brown (uno dei maestri della Graphic Novel inglese) riesce a raccontare il modo in cui l'evangelista Luca è riuscito a raffigurare la figura della madre di Gesù. Aspetto importante, in un tempo in cui la genealogia dei personaggi storici passava solo per avi maschi.



Il libro, sotto forma di breviario antico cartonato e con dorso telato e corredato da cento pagine di note dell'autore, propone un trattato sulle genealogie delle dinastie dell'Antico Testamento.



"Gesù era a favore della prostituzione?" "Dio vuole che gli obbediamo?". Questi gli interrogativi ai quali Brown prova a dare una risposta interpretando a suo modo brani delle Scritture ebraiche e del Nuovo Testamento cristiano.