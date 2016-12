23 ottobre 2014 Body Worlds - Il ciclo della vita: torna la mostra che rivela i segreti del corpo umano Oltre 40 milioni di visitatori nel mondo: l'esposizione-evento, forse la più fortunata e discussa mai realizzata, torna a Roma a grande richiesta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:47 - Torna a Roma una delle più controverse e fortunate esposizioni mai realizzate: Body Worlds, che dalla sua prima apertura al pubblico di Tokio quasi dieci anni fa ha fatto 40 milioni di visitatori nel mondo. La mostra rivela al grande pubblico uno spettacolo prima riservato ai soli studenti di medicina: l'anatomia dettagliata di un vero corpo umano, "mummificato" attraverso il metodo della plastinazione. Il procedimento, inventato negli anni '70 da Gunther von Hagens, sostituisce polimeri di silicone all'acqua presente nel nostro corpo, trasformando un cadavere in un precisissimo manichino.



Nonostante le finalità didattiche della mostra, che punta ad aumentare la consapevolezza sul funzionamento del corpo umano, invitando al suo rispetto, sono state numerose le polemiche suscitate dalla comunità scientifica e religiosa . A Parigi, nel 2009, un giudice aveva ordinato di chiudere la mostra con una pesante multa constatando che "per la legge, il posto giusto per i cadaveri è il cimitero". Stati Uniti e Gran Bretagna hanno emanato atti specifici per regolarizzare la mostra ed evitare il traffico di organi e tessuti.



Body Worlds. Il ciclo della vita

Roma, SET - via Tirso, 14

16 ottobre - 15 febbraio 2015

per informazioni: www.bodyworldsinthecity.it/