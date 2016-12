I più incredibili Guinness dei primati

06:56 - Il Guinness dei primati ha annunciato i nuovi grandi record che compongono la nuova edizione 2014 del bestseller mondiale dal 17 settembre nelle librerie. La pubblicazione presenta un'incredibile varietà di nuovi record tra cui quello del dodicenne Rohan Kokane, il limbo skating più basso, e dell'italiano Fabio Reggiani, creatore della moto più grande del mondo.

Per la Gran Bretagna il rappresentante più significativo è James Brown, di Nottingham, che dichiara la più grande collezione di aspirapolvere, e il cane Ozzy, di Anglesey, North Wales, che è stato riconosciuto come il cane funambolo più veloce.



L'ultima edizione del libro che vende di più come copyright è stata pubblicata nel 1955 e ha venduto oltre 120 milioni di copie fino ad oggi, in oltre 100 Paesi.



Guinness World Records 2014

Officially amazing

Mondadori editore

Prezzo 19 euro e 90