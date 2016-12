Domenica la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Verona si prepara

foto Afp Correlati Le foto delle mostre di Verona contro la violenza sulle donne Sono oltre cento le donne uccise in Italia dall’inizio del 2012. Nel 2011 hanno perso la vita centoventisette rappresentanti del gentil sesso vittime del sopruso maschile. E proprio in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra domenica 25 novembre, la commissione Pari opportunità della provincia di Verona, la consigliera di Parità provinciale, Telefono Rosa e “Madri. All’origine del coraggio” promuovono l’iniziativa “La vera forza è nel rispetto”, una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema.

Nello specifico saranno tre le proposte artistiche. A partire da “Women don’t war”, una mostra di fotografie di Maurizio Marcato, che ritrae donne portatrici di storie di dolore e di coraggio; sono coloro che ce l’hanno fatta a fuggire da condizioni di vita non più sopportabili come la guerra e la violenza.

Si prosegue con “Svaw!”, una video installazione a cura di Giancarlo Beltrame e Iaia Zanella. Svaw è l’acronimo di Stop Violence Against Women, ossia fermiamo la violenza contro le donne. La mostra ritrae un centinaio di immagini, create da decine di artisti di tutto il mondo con la nuova forma d’arte chiamata Mobile Art, montate in un video, accompagnate da una colonna sonora e proiettate su un telo squarciato, ai cui piedi, targhettine da obitorio riportano i nomi di tutte le vittime di femminicidio dall’inizio del 2012.

La terza proposta prende il nome di “Hilaria”, una vergine sacrificale. Si tratta di un’installazione in cui l' immagine dell'artista, Silvia Celeste Calcagno, ripetuta ossessivamente, è impressa nella ceramica arsa dalla cottura. La Calcagno sceglie di “usarsi” come soggetto del suo lavoro; e così nasce una “dialettica della diversità nell'identità” in cui la vita è costantemente abitata da un profondo senso di inquietudine.

Infine domenica 25 novembre verrà trasmesso un video creato da Giancarlo Beltrame assieme a Martine Susana, Eleonora Ievolella, Dagmawi Yimer, Tommo Castiglioni e Alessandro Rosso. Il video verrà proiettato per tutto il giorno a San Giorgetto, Piazza Sant'Anastasia.