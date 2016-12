Anna Todd: "Before è l'ultimo capitolo della saga After... "

Nata in Ohio ma texana d'adozione, Anna Todd vive adesso a Austin con il marito, un militare sposato quando aveva solo 18 anni. Il successo per lei è arrivato inaspettatamente e tutto grazie a quel geniale intreccio vincente tra nuove tecnologie e letteratura tradizionale, che l'hanno trasformata nell'idolo dei giovani lettori contemporanei, sudditi dell'hi-tech.



All'inizio fu Wattpad. piattaforma online di self publishing, dove gli aspiranti scrittori postano i loro romanzi e racconti e incontrano chi li vuole leggere... Ci racconti come è cominciato tutto?

Ho seguito Wattpad per qualche mese come lettrice e quando mi sembrava di aver letto ogni singola fun fiction, ho deciso di partecipare da scrittrice, di scrivere la mia storia, in attesa che gli altri aggiornassero e continuassero le loro storie. "E' successo tutto spontaneamente, senza pianificare nulla e senza avere nessuna ragione per pensare che qualcuno avrebbe letto le mie cose...



Che invece hanno collezionato oltre un miliardo di visualizzazioni... Cosa hai provato quando hai visto la prima pubblicazione cartacea e secondo te qual è la differenza nel leggerti sfogliando le pagine di un libro o su una piattaforma digitale?

Ho pianto. E tanto. Sono sempre stata una accanita lettrice e i libri sono qualcosa di speciale per me. Mi piace leggere anche gli ebooks certo, ma c'è qualcosa di immortale e prezioso in un libro stampato e quindi sono felicissima di essere stata pubblicata...



Veniamo a "Before. After for ever", prequel di "After", ma anche qualcosa di più... puoi spiegarci quel "qualcosa di più"?

Non si tratta in realtà di un prequel. Ci sono tre sezioni, "Before", che è prima che Hardin incontrasse Tessa e il punto di vista di alcuni degli altri personaggi, poi c'è un "Durante", che la storia del primo libro After dal punto di vista di Hardin e quindi "After", di cui non posso però dire nulla...



Sei l'idolo degli adolescenti... ma tu che adolescente eri? Hai attinto alla tua vita personale e alle tue esperienze private per i tuoi bestseller?

I miei anni dell'adolescenza e della giovinezza sono stati molto differenti da quelli di Tessa, io mi sono sposata mentre andavo ancora al college. Ma ci sono ugualmente piccoli tratti di me in ogni personaggio, compreso Tessa.



Che cosa vuoi dire ai tuoi lettori?

Voglio soltanto ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto per me, per il loro supporto, per il loro amore.



Gli adulti cosa pensano di te come scrittrice?

Ho molti lettori adulti. Quando ho cominciato erano principalmente teenagers, ma adesso ci sono anche molti adulti che amano i miei libri o i cui figli leggono i miei libri e loro mi ringraziano per averli introdotti e invogliati alla lettura.



Sbarchi a Hollywood proprio come Harry Potter... hai letto la saga di J. K. Rowling? Cosa ne pensi?

Certo che l'ho letta. Per la prima volta quando ancora ero al quarto anno. Amo quella serie e ha significato molto per me, durante la mia adolescenza, quando prendevo i libri in prestito in biblioteca.



Nothing more Nothing Less... i titoli dei tuoi prossimi libri..cosa si devono aspettare i tuoi fans per il futuro?

Si devono aspettare nuovamente una montagna russa. Before conclude la storia di Tessa e Hardin. In questi due altri due libri si parlerà di Landon, altro personaggio della serie. Molto differente da Hardin, ma con una vita che non scorre così liscia e senza problemi come molti pensano...



Anna Todd

Before. After forever

SPerling & Kupfer

357 pagine

euro 17.90