American Gods diventa a fumetti

Arriva in Italia il graphic novel di American Gods. Le ombre, adattamento a fumetti per Oscar Ink Mondadori del romanzo cult di Neil Gaiman. Il suo capolavoro del gothic fantasy contemporaneo finisce così per la prima volta a fumetti e, per l'occasione, lo scrittore torna a collaborare con P. Graig Russel (Sandman, Coraline) e Scott Hampton (The Books of Magic) per regalarci un nuovo, imperdibile sguardo sull’anima inquieta dell'America di oggi.



E', dunque, un viaggio per le strade di una nazione complessa e sfaccettata, che si prepara allo scontro tra divinità antiche di una volta e i nuovi dei della modernità.



Il volume è il primo di una trilogia e raccoglie nove episodi della serie American Gods, nonché una ricca selezione di copertine, studi dei personaggi e schizzi realizzati da David W. Mack, Glenn Fabry, Becky Cloonan, Skottie Young, Fábio Moon, Dave Mckean e altri artisti.