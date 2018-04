Il Casanova di Matteo Strukul: passione e azione nella Venezia di metà '700

L'arresto e l'evasione del seduttore per antonomasia sono ripercorsi nell'ultimo romanzo del premio Bancarella 2017 Matteo Strukul, "Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti" (Mondadori), in libreria dal 27 marzo. Così tra sfide, giochi di potere, intrighi amorosi e inseguimenti notturni, il lettore si ritrova nella Venezia del 1755 a palpitare per le sorti del dongiovanni veneto.



Grazie all'appassionante intreccio frutto di ricostruzione storica e invenzione e grazie anche a un'ambientazione straordinaria, riccamente animata di personaggi dell'epoca, da Giambattista Tiepolo a Carlo Goldoni, da Federico di Prussia a Maria Teresa d'Austria, Strukul ha l'abilità di ricostruire in modo potente, originale e modernissimo lo spirito del tempo.



Il risultato è la fusione magistrale tra il feuilleton d'avventura e il romanzo libertino. Con finale... mozzafiato.



Per i lettori di Tgcom24 il sesto capitolo del romanzo: