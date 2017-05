Alla ricerca dello spirito del black metal: si parte dalle terre del nord

Il merito di Ottolenghi e Vavalà è di maneggiare la materia da esperti ma al tempo stesso senza un linguaggio (ma soprattutto un approccio) da iniziati. Senza avere così timore di fare scelte impopolari al momento di decidere chi inserire e chi escludere dalla narrazione, e allo stesso tempo mettere in evidenza le caratteristiche che fanno del black metal una storia unica e importante, più sfaccettata di quello che si potrebbe pensare da fuori. Per questo l'opera può essere godibile da chi è cresciuto a pane e Mayhem, ma soprattutto da chi invece, pur amando il rock duro, il punk o l'industrial, dal black si è sempre tenuto distante per una sorta di pregiudizio.



Un genere nato per germinazione naturale e passaparola, con registrazioni clandestine su cassette passate di mano in mano in maniera spontanea. Un genere che ha nel suo fondamento la dissacrazione totale, che si declina sovente in tematiche scomode (satanismo, blasfemia, filonazismo), ma che non va associato univocamente a queste. Non a caso i due autori mettono in secondo piano i contenuti lirici rispetto a quelli musicali. Se il cantato urlato e luciferino, la produzione volutamente sporca e lo-fi, le atmosfere gelide e buie e le ritmiche a velocità impossibili sono costanti che hanno contribuito a connotare la maggior parte delle opere, ci sono variabili che in ambito classicamente metal sarebbero impensabili, come l'uso sistematico di tastiere e batterie elettroniche o persino l'introduzione di componenti all'apparenza estranei come canti gregoriani o inserti di partiture classiche. Nell'universo black qualunque mezzo è lecito per creare "l'atmosfera" (solitamente disturbante e con un ché di malvagio), elemento fondante in perenne equilibrio con la violenza sonora.



Questo primo volume si occupa di quanto accaduto in Scandinavia e nelle terre del nord, inizio obbligato visto che da lì tutto è partito. La scelta, per molti discutibile ma con un suo solido fondamento, è quella di fissare il punto zero con l'uscita dell'album "A Blaze In The Northern Sky" dei Darkthrone (1992). Da lì si snoda il racconto che non può che passare da capisaldi come Mayhem, Burzum, Satyricon o Carpathian Forest, ma include anche band meno note che hanno magari lasciato ai posteri un unico lavoro. Ma significativo. E mano a mano che la narrazione procede si può vedere come il black metal più ortodosso (ma sarà il caso di definire così un genere che l’ortodossia voleva farla a pezzi?) venga affiancato e spesso scavalcato, soprattutto in termini commerciali, da evoluzioni più melodiche e accessibili al grande pubblico, come il black metal sinfonico, dove le voci si fanno ogni tanto pulite e i tastieroni trasformano la violenza sonora bruta in pomposità magniloquente. Per qualcuno un tradimento, per altri un'evoluzione.



Sin dall'inizio il black metal non è nato per piacere a tutti. Anzi. Ma la sua è una storia che merita di essere conosciuta e rivalutata nella sua portata complessiva. Una storia che continua nei prossimi volumi dedicati al resto dell’Europa e al resto del mondo.



Lorenzo Ottolenghi - Simone Vavalà

Black Metal Compendium - Scandinavia e terre del Nord

ppgg 197 - 18 euro

Tsunami edizioni