Al via il Master in Retorica del San Raffaele, iscrizioni fino al 6 marzo

18:34 - Sta per partire a Milano il Master in Retorica per le imprese, la politica e le professioni, il primo percorso formativo pensato per preparare professionisti in grado di gestire ogni aspetto delle tecniche oratorie classiche e dei linguaggi e delle forme della comunicazione. Un percorso di durata annuale rivolto ai laureati e ai professionisti del settore della comunicazione e del giornalismo.

Parlare a un'assemblea generale, pronunciare un discorso nelle sedi istituzionali, tenere una conferenza secondo i canoni dell'oratoria classica, partecipare in modo efficace a trasmissioni televisive, radiofoniche e via web, costruire discorsi argomentati in modo rigoroso: sono alcuni esempi delle competenze offerte dal Master in Retorica.



Nel corso sono previste lezioni frontali, tenute dai docenti della Facoltà (fra cui Massimo Cacciari, Andrea Tagliapietra, Matteo Motterlini, Roberto Mordacci), seminari con giornalisti e professionisti di Mediaset (Paolo Liguori, Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Alessandro Banfi, Davide Parenti), incontri con professionisti della comunicazione e della politica (Giuliano Ferrara, Claudio Martelli) ed esercitazioni negli studi Mediaset.



Il corso viene incontro tanto alle esigenze dei neolaureati quanto di coloro che già lavorano: le lezioni si terranno il venerdì e il sabato mattina proprio per facilitare chi ha necessità di conciliare la frequenza del corso con l'impegno lavorativo.



“Una retorica 2.0 pensata e praticata per le forme contemporanee della comunicazione. La disciplina di Cicerone è l’arte di far vincere i buoni argomenti e l’obiettivo è insegnare le tecniche con cui da sempre, da Socrate a Schopenhauer, da Martin Luther King a Hillary Clinton si è cercato di far prevalere le buone ragioni”, spiega Roberto Mordacci, preside della Facoltà.



Le iscrizioni sono aperte fino al 6 marzo 2015. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.unisr.it.