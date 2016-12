"Hugo Pratt. Incontri e passaggi (Rencontres et passages)" è una mostra ideata e curata dal Museo Hergé di Bruxelles in sinergia con Patrizia Zanotti: presenta l’opera di Hugo Pratt attraverso un tema per lui essenziale, quello della lettura. La mostra ricerca le influenze di Pratt e la sua evoluzione grafica e narrativa, un viaggio formativo in cui ogni libro diventa occasione di un incontro tra immagine e parola. Un percorso tracciato da opere originali, disegni di ricerca, tavole in bianco e nero e a colori, acquerelli, copertine di riviste , dai primi anni argentini fino alle ultime tavole di Corto Maltese. L'esposizione è visitabile dal 29 aprile al 24 maggio presso La Pelanda, Macro Testaccio , in Piazza Orazio Giustiniani, Roma.

La mostra segue un itinerario che percorre il corso di una vita, sulle orme di Pratt attraverso gli incontri diretti: con Oesterheld, Ivaldi, Rieu, Bonelli, Platteau, e letterari e fantastici: con Stevenson, London, Curwood, Borges, Yeats e tanti altri. L’approccio letterario all’opera grafica di Pratt, darà allo spettatore la chiave per accedere a un mondo artistico dove vita, viaggi e lavoro si mescolano creando capolavori della narrativa a fumetti.



A partire dalle storie del suo personaggio cult: Corto Maltese, marinaio disincantato, avventuriero, gentiluomo di fortuna, pirata e viaggiatore. Uno spirito libero e cosmopolita nel quale Pratt si rifletteva. Come Corto Maltese, Pratt aveva un’innata passione per le culture del mondo, la storia, le filosofie, le situazioni di conflitto e le tradizioni magiche, alle quali si è avvicinato miscelando sempre realtà e fantasia, sorvolando oltre le carte geografiche per creare vere favole per adulti.



L’esposizione è intesa come un’esplorazione tra i pensieri e le opere dell’autore, in un gioco di continuo rimando tra testo e immagine, perché l’arte di Pratt è sempre stata un racconto pennellato d’immagini e sogni. Hugo Pratt è riconosciuto dalla critica internazionale come uno dei maggiori autori di fumetti di sempre. Disegnatore, scrittore, viaggiatore, le sue opere sono state tradotte e pubblicate in ogni parte del mondo. Per definire correttamente le sue storie è stato coniato il termine di “letteratura disegnata” e le sue creazioni hanno fatto sì che il mondo della Cultura oggi consideri il fumetto la Nona arte.



Mostra a cura di CONG SA. Realizzazione di COMICON, in collaborazione con, e in occasione di ARF! Festival; grazie al sostegno di CLES - Centro per le ricerche e studi sui problemi del Lavoro, l’Economia e lo Sviluppo; promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Catalogo della mostra edito da Rizzoli Lizard e distribuito in tutte le librerie.