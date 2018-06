Addio a Esther Judith "Chichita" Singer, moglie di Italo Calvino

E' morta a Roma Esther Judith Singer, moglie di Italo Calvino nota come "Chichita". Nata nel 1925 a Buenos Aires, conobbe lo scrittore a Parigi nel 1962 e lo sposò due anni dopo a L'Avana. Traduttrice delle opere dell'autore italiano, che ha contribuito a diffondere nel mondo, Chichita ha lavorato anche per organismi internazionali come l'Unesco. Lascia due figli: Marcello Weill e Giovanna, nata nel '65 dall'unione con Calvino.