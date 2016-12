15 settembre 2014 Dalla lingua più lunga allo yo-yo gigante

12:58 - Dal danese Karsten Maas, inventore della mazza da golf più lunga del mondo, al californiano Nick Stoeberl, l'uomo con lingua più lunga mai vista. Da Beth Johnson, che ha creato uno yo-yo gigante, a Nancy Siefker, che ha scoccato una freccia on i piedi a una distanza di oltre 6 metri. Sono alcuni dei protagonisti del libro Guinness World Records 2015, che per la 60° edizione è stato realizzato con la nuova tecnologia di Augmented Reality, che permette al lettore di vedere i realizzatori di record in 3D.

Un'edizione da compleanno per il libro che ha venduto più copie di qualunque altro. Pubblicato per la prima volta nel 1955, il Guinness World Records è diventato rapidamente un fenomeno editoriale, con oltre 132 milioni di copie vendute, in 20 lingue e in più di 100 paesi. L'ultima edizione, oltre a delle considerazioni su sessant'anni di record, presenta anche una vasta gamma di nuovi e incredibili autori di record.



La lingua più lunga del mondo: Nick Stoeberl - 10,1cm - Il ventiquattrenne californiano Nick Stoeberl è conosciuto e riconosciuto per la straordinaria lunghezza della sua lingua, che misura 10,1cm, dalla punta al centro delle labbra in posizione chiusa, e che fino ad oggi è la lingua più lunga del mondo. Il padre di Nick era un “grande fan di KISS” e da bambino Nick imitava la famigerata posa di Gene Simmons, con la lingua fuori; in questo modo si rese conto che la sua lingua era molto più lunga di quella degli altri. Nick ama molto l’attenzione che la sua lingua riceve e dice con orgoglio “non solo posso leccarmi il naso, ma arrivo anche fino al gomito!”. E aggiunge che l’unico svantaggio è quello di “doverci mettere più tempo a spazzolarsi la lingua la mattina”. Questo record sorpassa quello di Brit Stephen Taylor (9,8 cm) che ha mantenuto il titolo fino al 2002.



Lo yo-yo più grande al mondo: Beth Johnson - 3,65m di diametro, 2095.6kg di peso - Se alcuni fenomeni, come Nick Stoeberl, sono appena nati, altri invece si affermano in modo nuovo. E’ il caso di Beth Johnson, dell’Ohio, negli Stati Uniti, che ha costruito il più grande Yo-Yo del mondo. La colossale costruzione misura 3.65m di diametro e pesa 2095.6kg. Beth, proprietaria di un’azienda di sistemi di riscaldamento e aria condizionata, dice che ha cominciato a costruire lo yo-yo con la semplice intenzione di “creare qualcosa di migliore e più grande di quello che era stato fatto prima”. C’è voluto un anno e mezzo per completare la costruzione dello yo-yo e ora funziona perfettamente. Beth non rimpiange il tempo e il denaro che ci è voluto per la costruzione e afferma che “tutti pensavano che fosse una follia, ma a me non importava. Tutto quello che vale la pena di fare, vale la pena di farlo bene”.



La più grande collezione di memorabilia di James Bond: Nick Bennett - 12.463 pezzi (e non li ha contati tutti!) - Nick Bennett, quarantesettenne di Leigh, nel Lancashire (Gran Bretagna), si è assicurato il suo posto nel libro Guinness World Records per avere la più grande collezione di memorabilia di James Bond: secondo l’ultimo conteggio fatto, si parla dello straordinario numero di ben 12.463 pezzi. Fin da quando ha visto il suo primo film di James Bond, a 7 anni, Nick è rimasto affascinato dagli oggetti di Bond. Tuttavia, è stato solo con l’uscita di ‘Goldeneye’, quando aveva 28 anni, che ha cominciato a collezionare memorabilia con determinazione. Come un cattivo di una delle storie di Bond, Nick ha un “rifugio segreto” dove tiene la collezione – lontano da occhi indiscreti e dalle costanti critiche dei suoi amici. Entrare nel Guinness World Records è per lui “un sogno diventato realtà. Da bambino leggevo i libri del Guinness da cima a fondo e non posso credere che sarò nel libro di quest’anno... come detentore ufficiale di un record... datemi un pizzicotto!”



La mazza da golf Club più lunga del mondo: Karsten Maas - 4,37 metri - Karsten Maas, 49 anni, danese, entra nel libro che consacra i record per aver creato la più lunga mazza da golf del mondo utilizzabile. Misura 4,37m di lunghezza ed è stata usata per lanciare una palla ad una distanza di 165.46m presso il ‘Golf in Wall’ a Wall, Germania. Karsten, professionista del golf e ‘Trick Golf Artist’, dice che anche se è fiero della sua mazza da record, non ci sono grandi chance di vederlo sul green con quella mazza – “il peso e la lunghezza della mazza rendono il lancio della palla veramente faticoso. E in più io non ho un caddy!”.



La freccia che va più lontano, scoccata con i piedi: Nancy Siefker - 6.09m su un bersaglio di 5.5 pollici di diametro - Uno dei record più insoliti ad essere entrato nel libro di quest’anno è stato ottenuto da Nancy Siefker, giovane californiana di 26 anni. L’artista di circo ha combinato le sue capacità di contorsionista e di tiratrice con l’arco per stabilire un nuovo record, quello della freccia che va più lontano, scoccata con i piedi. Nancy è capace di scoccare una freccia verso un bersaglio che misura 5.5 pollici di diametro, da una distanza di 6.09m. Nancy ha passato ore a praticare il tiro con l’arco ogni giorno e ha già cominciato a pianificare dei nuovi trucchi con i piedi: “sto provando con altre armi adesso. Coltelli e ninja stars. Certo è un po' più pericoloso...”



La roulotte più piccola: Yannick Read - 2,39m - Il record di Yannick Read, 43 anni, è probabilmente il più britannico di tutti i record del nuovo libro. Scrittore per il web e inventore part time di Londra, ha costruito la roulotte più piccola del mondo. Il veicolo, che è in grado di stare in strada perfettamente, misura 2,39m di lunghezza, 1,53 m di altezza e 0,79 m di larghezza. Il nome è ‘QTvan’, è completamente equipaggiata con un letto, illuminazione, TV, lavandino e bollitore. La roulotte pesa 131,1 kg. Nonostante le misure, la roulotte è sorprendentemente confortevole e Yannik l’ha usata per piccoli viaggi in Gran Bretagna. Yannick dice che la cosa che gli piace di più della sua creazione sono “i sorrisi della gente quando mi vede in giro per le strade”. Ora sta pianificando di fare nuove creazioni con micromisure da record – attenti a questo spazio!”



A parte questi nuovi record, il libro del 2015 celebra il suo anniversario esplorando I cambiamenti che sono intervenuti nei fenomeni degli ultimi 60 anni. Ogni capitolo si apre con una retrospettiva sui record che includono “film”, “scoperte sugli animali” e “avanzamento scientifico”. E’ affascinante osservare i record che sono stati superati in questi anni e quelli che invece sono rimasti. Da un lato, nella prima edizione, la bottiglia di vino più cara costava 8 £, mentre oggi si possono spendere 7.500 volte quelle 8 sterline per una bottiglia! Mentre il film che ha incassato di più da sempre resta imbattuto - Via col vento (1939) ha guadagnato al box office internazionale 88 milioni di sterline - ma con l’adeguamento all’inflazione arriva a un totale di 3.44 miliardi di sterline.