"Cosa resterà di questi anni 80?", si chiedeva Raf a conclusione degli anni ruggenti. A partire dal 20 maggio, e fino al 1°ottobre (con chiusura ad agosto), sarà possibile rispondere alla domanda, immergendosi nei ricordi grazie alle icone che hanno fatto la storia: Wow spazio fumetti, organizza infatti a Milano una "non mostra/omaggio" (come gli organizzatori amano definirla) per fare un vero e proprio tuffo nel passato.