"Non è te che aspettavo", l’incontro tra un padre e sua figlia, diversa dalle altre

"Non è te che aspettavo" è il nuovo graphic novel di Fabien Toulmé, un racconto sincero, tra collera e dubbi, tristezza e gioia inattesa, del padre di una bambina con trisomia 21 (Bao Publishing). Fabien diventa padre di Julia, ma non si aspettava di avere una figlia con la sindrome di Down. Dall'istante in cui l'ha saputo, ha lottato contro se stesso per accettare questo fatto, e quando sua figlia è nata si è dovuto reinventare per accettarla e accettarsi. Un lungo percorso di trasformazione per lui e la sua famiglia, verso una nuova visione dell'amore e della diversità.