Non è solo un libro, ma un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura popolare giapponese che parte sin dal Seicento . Dai karakuri, automi creati dagli artigiani dell'epoca Tokugawa (1603-1868), si arriva infatti fino agli anni Settanta del secolo scorso, caratterizzati da manga e anime a tema robotico . "C'era una volta... prima di Mazinga e Goldrake", di Massimo Nicora, è una caleidoscopica avventura in quel Giappone tecnologico, elettronico e fantastico che ha stregato più di una generazione.

Il Giappone, spesso definito il "regno dei robot", ha certamente compiuto notevoli passi in campo industriale sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma non ha perso quella magia che contraddistingue il Paese dell'Estremo Oriente: maestosi templi - fuoriusciti da un glorioso passato sempre vivo nella cultura asiatica - convivono a pochi passi con supermercati dell'elettronica e luci sfavillanti (come ad Akihabara, quartiere di Tokyo). E sono un compendio tra l'antico, il presente e il nuovo anche i fumetti e i disegni animati aventi protagonisti dei robot: in queste creature, infatti, la storia e la tradizione si sposano in maniera del tutto naturale con il futuro fervidamente immaginato dagli autori di manga e anime.