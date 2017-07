La zuppa di farro al pesto è un primo piatto ricco e saporito preparato con farro, pomodori, ceci e profumato dal pesto di basilico. Un abbinamento gustoso e originale, quello con il pesto, che rende la zuppa di farro ancor più completa e aromatica! La zuppa di farro si gusta sia calda che tiepida, magari in accompagnamento a crostini di pane.

PROCEDIMENTO

Lessate il fatto in un litro di acqua per circa 25 minuti dall'ebollizione. Soffriggete dolcemente nell'olio la cipolla tritata finemente insieme al peperoncino. Quando sarà appassita, aggiungete i pomodorini lavati, asciugati e tagliati a cubetti. Fate insaporire per qualche minuto, quidi aggiungete il brodo bollente e portate a ebollizione.