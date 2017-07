Tzatziki (salsa greca)

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 300 g di tzatziki

Lo tzatziki è una salsa greca realizzata con cetrioli, aglio, yogurt e erbe aromatiche. Famosa in tutto il mondo per il suo abbinamento con la pita (una sorta di piadina lievitata tipica di Grecia e Turchia), questa salsa si può preparare con lo yogurt greco o quello normale, aromatizzare con menta, aneto o origano fresco. Alcuni utilizzano anche la cipolla, l'aceto o altre spezie. Lo tzatziki è una salsa fresca e saporita, perfetta per accompagnare gli stuzzichini di un buffet o una cena fra amici!